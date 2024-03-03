РПЛ: «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью, «Динамо» победило «Локомотив» и другие матчи 19-го тура
19-й тур чемпионата России сезона-2023/24.
1 марта
2 марта
3 марта
Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2023/24
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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ уверены в победе «Зенита» над «Спартаком». Взять успех команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.57, что примерно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (23%), а триумф коллектива Гильермо Абаскаля — за еще большие 5.70 (13%).
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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