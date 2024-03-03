РПЛ: «Зенит» и «Спартак» сыграли вничью, «Динамо» победило «Локомотив» и другие матчи 19-го тура

19-й тур чемпионата России сезона-2023/24.

1 марта

2 марта

3 марта

Турнирная таблица чемпионата России //

Календарь всех матчей сезона-2023/24

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Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ уверены в победе «Зенита» над «Спартаком». Взять успех команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.57, что примерно 64% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (23%), а триумф коллектива Гильермо Абаскаля — за еще большие 5.70 (13%).