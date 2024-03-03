Билялетдинов полагает, что отсутствие Промеса может болезненно сказаться на «Спартаке»

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Результат закономерен, ни одна команда не наиграла на победу. Атакующие действия еще не отточены. Издержки первой игры и появление новичков — это то, что замедляет игру. Быстроты исполнения и быстроты мышления «Зениту» не хватило для того, чтобы переиграть «Спартак». У «красно-белых» примерно такие же моменты, в концовке могли выиграть. Тоже было бы по делу», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Также он предположил, будут ли у красно-белых шансы на тройку в случае возвращения в состав форварда Квинси Промеса.

«Далековато до тройки-то. Хотя вроде и кажется, что рядом, но слишком много желающих на этой короткой дистанции. Надо пройти без срывов. Отсутствие Промеса может болезненно сказаться. Что-то будут искать внутри, перестраивать тактический рисунок, Соболев есть, кого-то еще отрядят к нему», — добавил специалист.

«Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда отстает от расположившегося на третьей позиции «Динамо» на 4 очка.