«Балтика» и «Сочи» сыграли вничью в первом матче после возобновления сезона

«Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Сочи» в заключительном матче 19-го тура РПЛ — 0:0.

Гости провели первый официальный матч под руководством испанского тренера Роберта Морено.

«Балтика» (14 очков) осталась на предпоследнем месте в РПЛ. «Сочи» (12) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре калининградцы на выезде сыграют с «Оренбургом», а сочинцы в гостях встретятся с «Локомотивом». Обе игры пройдут 10 марта.