«Зенит» и «Урал» сыграли вничью
«Урал» в домашнем матче не смог обыграть «Зенит» в 14-м туре Тинькофф РПЛ. Игра закончилась со счетом 0:0.
Отметим, на 51-й минуте нападающий петербургксого клуба Клаудиньо получил прямую красную карточку. 24-летний бразилец ударил шипами сопернику в ногу.
«Зенит» с 30 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Урал» идет на 16-й строчке с 11 очками после 14 туров чемпионата.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Мамин, Гогличидзе, Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Йовичич (Гагнидзе, 70), Колесниченко (Железнов, 81), Аугустыняк, Бикфалви.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Ерохин, 46), Караваев, Чистяков, Круговой, Барриос, Вендел (Мостовой, 86), Клаудиньо, Дзюба (Малком, 46), Азмун.
Предупреждения: Егорычев, 20. Ракицкий, 34. Чистяков, 87.
Удаление: Клаудиньо, 51.
Судьи: Панин (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Богданов (Верея).
ВАР: Амелин (Тула). Мосякин (Москва).
7 ноября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
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