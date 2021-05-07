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«Сочи» все еще сохраняет шансы на Лигу чемпионов

22:35
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«Сочи» в домашнем матче 29-го тура Тинькофф РПЛ победил на своем поле «Ротор» (2:1) и как минимум до субботы сохранил шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Южане станут вторыми и попадут в отборочный раунд главного еврокубка, если:

— победят дома «Химки», «Спартак» и «Локомотив» в оставшихся турах останутся без побед, а «Рубин» хотя бы раз потеряет очки. При равенстве очков со «Спартаком» команда Федотова будет выше по личным встречам (2:2, 1:0), а вот «Рубину» уступит по числу побед (16 против 17);

— сыграют вничью с «Химками», «Спартак» и «Локомотив» потерпят по два поражения, а «Рубин» наберет четыре очка. В этом случае образуется закрутка из трех команд, в которой лучшим будет «Сочи» (семь очков) при шести у казанцев и четырех у москвичей;

— сыграют вничью «Химки», «Спартак» и «Локомотив» потерпят по два поражения, «Рубин» наберет менее четырех очков. В этом случае сочинцы опередят «Спартак» по личным встречам — 2:2, 1:0.

А вот потеря очков в матче с «Химками» вполне может отбросить сочинцев за пределы еврокубковой зоны. В случае ничьей их могут подвинуть «Рубин» и «Крылья Советов», если победят в финале Кубка. А при поражении — казанцы и кто-то из пары «Динамо»/ЦСКА. В таком случае неважен окажется даже исход кубкового финала.

Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21

 

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

28

18

7

3

71-25

61

2. Спартак

28

16

5

7

52-34

53

3. Локомотив

28

16

4

8

44-35

52

4. Сочи

29

15

7

7

49-33

52

5. Рубин

28

15

4

9

37-30

49

6. ЦСКА

28

14

5

9

46-29

47

7. Динамо

28

14

4

10

41-31

46

8. Химки

28

13

5

10

34-37

44

Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы 
«Зенит»: Уфа (г), Тамбов (г). 
«Спартак»: Химки (д), Ахмат (г) 
«Локомотив»: Динамо (д), Урал (д). 
«Сочи»: Химки (г). 
«Рубин»: Арсенал (г), Ротор (д). 
ЦСКА: Краснодар (д), Динамо (г). 
«Динамо»: Локомотив (г), ЦСКА (д). 
«Химки»: Спартак (г), Сочи (д).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры