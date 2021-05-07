«Сочи» все еще сохраняет шансы на Лигу чемпионов

«Сочи» в домашнем матче 29-го тура Тинькофф РПЛ победил на своем поле «Ротор» (2:1) и как минимум до субботы сохранил шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Южане станут вторыми и попадут в отборочный раунд главного еврокубка, если:

— победят дома «Химки», «Спартак» и «Локомотив» в оставшихся турах останутся без побед, а «Рубин» хотя бы раз потеряет очки. При равенстве очков со «Спартаком» команда Федотова будет выше по личным встречам (2:2, 1:0), а вот «Рубину» уступит по числу побед (16 против 17);

— сыграют вничью с «Химками», «Спартак» и «Локомотив» потерпят по два поражения, а «Рубин» наберет четыре очка. В этом случае образуется закрутка из трех команд, в которой лучшим будет «Сочи» (семь очков) при шести у казанцев и четырех у москвичей;

— сыграют вничью «Химки», «Спартак» и «Локомотив» потерпят по два поражения, «Рубин» наберет менее четырех очков. В этом случае сочинцы опередят «Спартак» по личным встречам — 2:2, 1:0.

А вот потеря очков в матче с «Химками» вполне может отбросить сочинцев за пределы еврокубковой зоны. В случае ничьей их могут подвинуть «Рубин» и «Крылья Советов», если победят в финале Кубка. А при поражении — казанцы и кто-то из пары «Динамо»/ЦСКА. В таком случае неважен окажется даже исход кубкового финала.

Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21

И В Н П М О 1. Зенит 28 18 7 3 71-25 61 2. Спартак 28 16 5 7 52-34 53 3. Локомотив 28 16 4 8 44-35 52 4. Сочи 29 15 7 7 49-33 52 5. Рубин 28 15 4 9 37-30 49 6. ЦСКА 28 14 5 9 46-29 47 7. Динамо 28 14 4 10 41-31 46 8. Химки 28 13 5 10 34-37 44

Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы

«Зенит»: Уфа (г), Тамбов (г).

«Спартак»: Химки (д), Ахмат (г)

«Локомотив»: Динамо (д), Урал (д).

«Сочи»: Химки (г).

«Рубин»: Арсенал (г), Ротор (д).

ЦСКА: Краснодар (д), Динамо (г).

«Динамо»: Локомотив (г), ЦСКА (д).

«Химки»: Спартак (г), Сочи (д).