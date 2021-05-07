«Сочи» все еще сохраняет шансы на Лигу чемпионов
«Сочи» в домашнем матче 29-го тура Тинькофф РПЛ победил на своем поле «Ротор» (2:1) и как минимум до субботы сохранил шансы на попадание в Лигу чемпионов.
Южане станут вторыми и попадут в отборочный раунд главного еврокубка, если:
— победят дома «Химки», «Спартак» и «Локомотив» в оставшихся турах останутся без побед, а «Рубин» хотя бы раз потеряет очки. При равенстве очков со «Спартаком» команда Федотова будет выше по личным встречам (2:2, 1:0), а вот «Рубину» уступит по числу побед (16 против 17);
— сыграют вничью с «Химками», «Спартак» и «Локомотив» потерпят по два поражения, а «Рубин» наберет четыре очка. В этом случае образуется закрутка из трех команд, в которой лучшим будет «Сочи» (семь очков) при шести у казанцев и четырех у москвичей;
— сыграют вничью «Химки», «Спартак» и «Локомотив» потерпят по два поражения, «Рубин» наберет менее четырех очков. В этом случае сочинцы опередят «Спартак» по личным встречам — 2:2, 1:0.
А вот потеря очков в матче с «Химками» вполне может отбросить сочинцев за пределы еврокубковой зоны. В случае ничьей их могут подвинуть «Рубин» и «Крылья Советов», если победят в финале Кубка. А при поражении — казанцы и кто-то из пары «Динамо»/ЦСКА. В таком случае неважен окажется даже исход кубкового финала.
Верхняя половина турнирной таблицы чемпионата-2020/21
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
28
|
18
|
7
|
3
|
71-25
|
61
|
2. Спартак
|
28
|
16
|
5
|
7
|
52-34
|
53
|
3. Локомотив
|
28
|
16
|
4
|
8
|
44-35
|
52
|
4. Сочи
|
29
|
15
|
7
|
7
|
49-33
|
52
|
5. Рубин
|
28
|
15
|
4
|
9
|
37-30
|
49
|
6. ЦСКА
|
28
|
14
|
5
|
9
|
46-29
|
47
|
7. Динамо
|
28
|
14
|
4
|
10
|
41-31
|
46
|
8. Химки
|
28
|
13
|
5
|
10
|
34-37
|
44
Оставшиеся матчи команд верхней части турнирной таблицы
«Зенит»: Уфа (г), Тамбов (г).
«Спартак»: Химки (д), Ахмат (г)
«Локомотив»: Динамо (д), Урал (д).
«Сочи»: Химки (г).
«Рубин»: Арсенал (г), Ротор (д).
ЦСКА: Краснодар (д), Динамо (г).
«Динамо»: Локомотив (г), ЦСКА (д).
«Химки»: Спартак (г), Сочи (д).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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