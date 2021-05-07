«Ротор» приблизился к вылету. Но шансы еще есть
В борьбе за выживание в РПЛ интрига остается очень острой. Покинуть премьер-лигу вместе с «Тамбовом» могут три команды.
«Ротор» вылетит в первый дивизион, если:
— проиграет в последнем туре «Рубину», а «Уфа» наберет хотя бы одно очко с «Зенитом» и «Арсеналом»;
— сыграет вничью с «Рубином», а «Уфа» наберет более одного очка с «Зенитом» и «Арсеналом». При равенстве волгоградцы будут выше по личным встречам (0:0, 1:0);
— обыграет «Рубин», «Уфа» победит «Арсенал», который ранее справится с «Рубином»;
— обыграет «Рубин», «Уфа» после победы над «Зенитом» сыграет вничью с «Арсеналом», который не уступит «Рубину».
«Уфа» вылетит, если в матчах с «Зенитом» и «Арсеналом» не наберет больше очков, чем «Ротор» с «Рубином».
«Арсенал» вылетит, если:
— проиграет оба оставшихся матча, а «Ротор» победит «Рубин»;
— проиграет «Уфе» и не победит «Рубин», а «Ротор» справится с казанцами;
— проиграет «Рубину» и сыграет вничью с «Уфой», которая победит «Зенит», а «Ротор» справится с казанцами.
«Арсенал» окажется худшим и при дележе очков с «Ротором» (1:1, 0:1) и в закрутке из трех команд (1 очко): у «Ротора» будет восемь, у «Уфы» — семь.
Расклад в борьбе за выживание
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
13. Арсенал
|
28
|
6
|
5
|
17
|
25-45
|
23
|
14. Ротор
|
29
|
5
|
6
|
18
|
14-51
|
21
|
15. Уфа
|
28
|
5
|
6
|
17
|
24-45
|
21
|
16. Тамбов
|
29
|
3
|
4
|
22
|
18-61
|
13
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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