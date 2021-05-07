«Ротор» приблизился к вылету. Но шансы еще есть

В борьбе за выживание в РПЛ интрига остается очень острой. Покинуть премьер-лигу вместе с «Тамбовом» могут три команды.

«Ротор» вылетит в первый дивизион, если:

— проиграет в последнем туре «Рубину», а «Уфа» наберет хотя бы одно очко с «Зенитом» и «Арсеналом»;

— сыграет вничью с «Рубином», а «Уфа» наберет более одного очка с «Зенитом» и «Арсеналом». При равенстве волгоградцы будут выше по личным встречам (0:0, 1:0);

— обыграет «Рубин», «Уфа» победит «Арсенал», который ранее справится с «Рубином»;

— обыграет «Рубин», «Уфа» после победы над «Зенитом» сыграет вничью с «Арсеналом», который не уступит «Рубину».

«Уфа» вылетит, если в матчах с «Зенитом» и «Арсеналом» не наберет больше очков, чем «Ротор» с «Рубином».

«Арсенал» вылетит, если:

— проиграет оба оставшихся матча, а «Ротор» победит «Рубин»;

— проиграет «Уфе» и не победит «Рубин», а «Ротор» справится с казанцами;

— проиграет «Рубину» и сыграет вничью с «Уфой», которая победит «Зенит», а «Ротор» справится с казанцами.

«Арсенал» окажется худшим и при дележе очков с «Ротором» (1:1, 0:1) и в закрутке из трех команд (1 очко): у «Ротора» будет восемь, у «Уфы» — семь.

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