РФС объявил о назначении арбитров на матчи 20-го тура Тинькофф-РПЛ. Центральную игру тура — дерби «Локомотив» — ЦСКА рассудит бригада во главе с Павлом Кукуяном.

Матч «Зенит» — «Ростов» доверено судить Алексею Матюнину, а «Спартак» — «Рубин» — Сергею Лапочкину.

«Тамбов» — «Ротор»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Арам Петросян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Химки» — «Уфа»: судья — Артем Любимов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья — Владимтир Сельдяков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Зенит» — «Ростов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Денис Березнов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Александр Колобаев.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Андрей Бутенко.

«Сочи» — «Арсенал»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Лапочкин; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Тарас Безубяк.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Гурбанов; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Владимир Овчинников.

«Ахмат» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Алексей Воронцов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Роман Усачев; инспектор — Сергей Зуев.

«Краснодар» — «Урал»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Николай Волошин; АВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Владимир Енютин.

Судьи на матчи 20-го тура чемпионата России-2020/21. Фото РФС

Игры 20-го тура пройдут с 26 по 28 февраля.