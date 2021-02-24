Главный тренер «Тамбова» не планировал приглашать в команду Быстрова и Павлюченко

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал «СЭ» возможность приглашения в команду экс-футболистов сборной России Владимира Быстрова и Романа Павлюченко.

По данным «РБ Спорт», Первушин отказался от приглашения возрастных футболистов.

«Никаких разговоров по Быстрову и Павлюченко не было. Никто ни к кому по этому поводу не обращался. Мне такого никто не предлагал. Мы комплектуемся молодыми ребятами», — сказал Первушин «СЭ».

Ранее спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «СЭ» сказал, что не все игроки еще знают друг друга по именам — многие присоединились к команде за сутки до матча с «Локомотивом» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:3).

После 19 туров тамбовчане замыкают турнирную таблицу РПЛ, набрав 13 очков. В пятницу, 26 февраля, «Тамбов» примет «Ротор».

(Константин Колмаков)