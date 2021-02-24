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СМИ: Промес перейдет в «Спартак» за 8,5 миллиона

14:05
Квинси Промес. Фото AFP
Квинси Промес. Фото AFP
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«Спартак» заплатит за нападающего «Аякса» Квинси Промеса 8,5 миллиона евро, утверждает ESPN. С учетом бонусов сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов. По данным De Telegraaf, речь идет об аренде до конца сезона с обязятельным выкупом летом.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне хавбек провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

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