Чемпионат России, 23-й тур: расписание и результаты матчей

Все игры уик-энда российской премьер-лиги
12 апреля. Самара. "Самара Арена". 18.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).
13 апреля. Красноярск. Стадион "Центральный". 11.30 (Матч Премьер).
13 апреля. Москва. "ВЭБ Арена". 14.00 (Матч Премьер).
13 апреля. Тула. Стадион "Арсенал". 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).
13 апреля. Грозный. "Ахмат Арена". 19.30 (Матч ТВ, Матч Премьер)
14 апреля. Химки. "Арена Химки". 14.00 (Матч Премьер).
14 апреля. Санкт-Петербург. "Газпром Арена". 16.30 (Матч Премьер).
14 апреля. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена". 18.30 (Матч Премьер).
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