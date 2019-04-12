10:00 | Футбол — РПЛ

Чемпионат России, 23-й тур: расписание и результаты матчей

Валерий Карпин (справа): новая встреча со "Спартаком". Фото Федор Успенский, "СЭ"
Валерий Карпин (справа): новая встреча со "Спартаком". Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Все игры уик-энда российской премьер-лиги

Крылья Советов – Рубин

12 апреля. Самара. "Самара Арена". 18.30 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Крылья Советов - Рубин

Енисей – Уфа

13 апреля. Красноярск. Стадион "Центральный". 11.30 (Матч Премьер).

Енисей - Уфа

ЦСКА – Оренбург

13 апреля. Москва. "ВЭБ Арена". 14.00 (Матч Премьер).

ЦСКА - Оренбург

Арсенал – Урал

13 апреля. Тула. Стадион "Арсенал". 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер).

Арсенал Т - Урал

Ахмат – Локомотив

13 апреля. Грозный. "Ахмат Арена". 19.30 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Ахмат - Локомотив

Динамо – Краснодар

14 апреля. Химки. "Арена Химки". 14.00 (Матч Премьер).

Динамо - Краснодар

Зенит – Анжи

14 апреля. Санкт-Петербург. "Газпром Арена". 16.30 (Матч Премьер).

Зенит - Анжи

Ростов – Спартак

14 апреля. Ростов-на-Дону. "Ростов Арена". 18.30 (Матч Премьер).

Ростов - Спартак

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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Как закончится матч 23-го тура РПЛ-2018/19 "Ростов" - "Спартак"?
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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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