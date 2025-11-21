Футбол
Сегодня, 16:00

«Акрон» — «Сочи»: онлайн-трансляцию матча РПЛ

«Акрон» и «Сочи» сыграют в чемпионате России 21 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба, игрок ФК «Акрон».
Фото ФК «Акрон»

«Акрон» и «Сочи» сыграют в рамках 16-го тура чемпионата России в пятницу, 21 ноября. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
21 ноября, 18:30. Самара Арена (Самара)
Акрон
Сочи

Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 15 туров премьер-лиги команда из Тольятти набрала 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Южане с восемью очками располагаются на 15-й строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

