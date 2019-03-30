"Человека просто нет". Жена Новосельцева рассказала о предательстве со стороны футболиста

Катерина Новосельцева, являющаяся женой защитника "Ростова" Ивана Новосельцева, заявила, что пережила предательство со стороны игрока. 27-летний футболист переоформил все квартиры, приобретенные в браки, на свою маму.

- Мой муж уже больше месяца в прямом смысле этого слова скрывается и не выходит на связь. - приводит слова Новосельцевой "Комсомольская Правда". - Он поставил меня в вынужденное положение: обращаться за помощью к общественности, потому что он не несет ответственности как муж и как отец будущего ребенка - ни моральной, ни материальной. Человека просто нет. Все потому, что я случайно узнала, что все квартиры, которые мы покупали в браке, переоформлены на другого человека.

Этото случилось, когда Ваня был на сборах с "Ростовом". Я находилась на отдыхе и была вынуждена остаться там дольше, чем предполагала. Мы, как обычно, общались по телефону и WhatsApp. К моменту возвращения мужа со сборов я уже была в Ростове-на-Дону и обустраивала быт к его приезду. И вот неожиданно для себя я нашла документы. Они были в компьютере, он многие удалил, но забыл почистить папку "отправленные". Так вот в них было указано, что имущество, которое мы приобретали вместе, переведено на его маму!

Человек показывает, что сделал это намеренно. И он должен нести ответственность за это. Мы подготовили иски в суд для того, чтобы разобраться и выяснить, что же во время брака было куплено. Действительно ли что-то переписывалось на маму или это только подозрения? Но такие справки получают только по судебному запросу. Иначе как я могу доверять этому человеку? Я доверила ему свою жизнь, а он предал. У нас никогда не было "это - твое, а это - мое". Всегда было "наше". А он предал самое ценное - стопроцентное доверие своей женщины.

Напомним, Катерина Новосельцева находится на шестом месяце беременности. В браке с Иваном она состоит с 24 октября 2015 года.

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