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2 мая, 22:17

Дивеев — о голе ЦСКА за «Зенит»: «Здорово, что забил, но эмоции — такое себе»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура РПЛ.

26-летний футболист сравнял счет на 30-й минуте. В зимнее трансферное окно Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА.

— Я, честно, на каждую игру настраиваюсь на гол. У меня в каждой игре какие-то есть полумоменты, где-то могу забить, и как-то чуть-чуть не хватает, не попадаю. Где-то с Махачкалой не попал, с «Динамо» не попал. Много моментов бывало. И поэтому сегодня, слава Богу, хорошо попал именно в ближний угол, где Слава Тороп не смог достать. Поэтому наконец-то забил.

Понятно, здорово, что забил, но все равно эмоции — то, что я на стадионе ЦСКА против ЦСКА, бывшей моей команды, в которой я провел шесть лет — это такое себе. Поэтому главное, что выиграли, — цитирует Дивеева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном». В 29-м туре РПЛ «Зенит» 10 мая примет «Сочи»

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Источник: ФК «Зенит»
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Игорь Дивеев
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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