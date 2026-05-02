Дивеев — о голе ЦСКА за «Зенит»: «Здорово, что забил, но эмоции — такое себе»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал свой гол в ворота ЦСКА (3:1) в матче 28-го тура РПЛ.

26-летний футболист сравнял счет на 30-й минуте. В зимнее трансферное окно Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА.

— Я, честно, на каждую игру настраиваюсь на гол. У меня в каждой игре какие-то есть полумоменты, где-то могу забить, и как-то чуть-чуть не хватает, не попадаю. Где-то с Махачкалой не попал, с «Динамо» не попал. Много моментов бывало. И поэтому сегодня, слава Богу, хорошо попал именно в ближний угол, где Слава Тороп не смог достать. Поэтому наконец-то забил.

Понятно, здорово, что забил, но все равно эмоции — то, что я на стадионе ЦСКА против ЦСКА, бывшей моей команды, в которой я провел шесть лет — это такое себе. Поэтому главное, что выиграли, — цитирует Дивеева пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном». В 29-м туре РПЛ «Зенит» 10 мая примет «Сочи»

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