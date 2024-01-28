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Чеферин отказался сравнивать разный подход к санкциям в отношении России и Израиля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент УЕФА Александер Чеферин отказался отвечать на вопрос о разном подходе к санкциям в отношении России и Израиля.

В вопросе, который задали главе УЕФА, упомянули решение Международной федерации хоккея (ИИХФ), которая отстранила сборную Израиля от международных турниров, но после официального обращения НХЛ отменила решение об отстранении.

«Я не хочу быть слишком конкретным. Мы следим за всеми ситуациями, в том числе и за этой, и мне сложно что-то комментировать. Мир сошел с ума, каждый день у нас война. Я не хочу больше ничего говорить», — приводит слова Чеферина РИА «Новости» со ссылкой на The Guardian.

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА с 2022 года.

Ранее Чеферин заявил, что отстранение России продлится до окончания СВО. Кроме того, он сообщил, что не видит проблемы в товарищеском матче между сборными России и Сербии, который должен пройти 21 марта 2024 года на стадионе «Динамо» в Москве.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Александер Чеферин
УЕФА
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
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Динамо – Локомотив
 - : -
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