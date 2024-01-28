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Наумов вспомнил, как Алан и Сослан Гатаговы попали в школу «Локомотива»

Виктория Кравченко
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов вспомнил, как Алан и Сослан Гатаговы попали в школу железнодорожников.

«Вспомнить самую настойчивую просьбу о приёме? Помню двух братьев Гатаговых. Потом Алан играл в «Локомотиве», а Сослан — в «Спартаке». Вот их родители продали всё своё имущество во Владикавказе и приехали в Москву, чтобы их дети поступили в школу «Локомотива», представляете! Мама Фатима работала на рынке, а папа трудился грузчиком, хотя оба с высшим образованием. Помню и интеллигентного папу Магомеда Оздоева, который очень много уделял внимания, всегда был на связи. Таких родителей было много», — сказал Наумов Legalbet.

Алан Гатагов за карьеру выступал за «Локомотив», «Динамо», «Томь», «Анжи», а также за казахстанские «Иртыш», «Тараз» и за эстонскую «Левадию».

Сослан Гатагов играл за московский «Спартак», армянский «Улисс» и белорусский «Торпедо-БелАЗ».

Источник: https://legalbet.ru/news/naumov-roditeli-gatagovih-prodali-vsyo-imushestvo/
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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