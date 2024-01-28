Наумов вспомнил, как Алан и Сослан Гатаговы попали в школу «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов вспомнил, как Алан и Сослан Гатаговы попали в школу железнодорожников.

«Вспомнить самую настойчивую просьбу о приёме? Помню двух братьев Гатаговых. Потом Алан играл в «Локомотиве», а Сослан — в «Спартаке». Вот их родители продали всё своё имущество во Владикавказе и приехали в Москву, чтобы их дети поступили в школу «Локомотива», представляете! Мама Фатима работала на рынке, а папа трудился грузчиком, хотя оба с высшим образованием. Помню и интеллигентного папу Магомеда Оздоева, который очень много уделял внимания, всегда был на связи. Таких родителей было много», — сказал Наумов Legalbet.

Алан Гатагов за карьеру выступал за «Локомотив», «Динамо», «Томь», «Анжи», а также за казахстанские «Иртыш», «Тараз» и за эстонскую «Левадию».

Сослан Гатагов играл за московский «Спартак», армянский «Улисс» и белорусский «Торпедо-БелАЗ».