Овчинников считает, что интерес «Кадиса» был пиар-акцией Абаскаля

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал информацию об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль просто раздул ситуацию, что якобы переходит в другой клуб, что за него надо 2 миллиона отступных платить. Это была обыкновенная пиар-акция. Абаскаль сам попросил СМИ разогреть ситуацию. Несложно сделать два-три вброса и понеслась! А потом заявить громко и ясно: «Я никуда из «Спартака» не уйду!» — цитирует Овчинникова Legalbet.

В январе сообщалось, что 34-летний испанец может возглавить «Кадис», но в итоге главным тренером команды стал Маурисио Пеллегрино.