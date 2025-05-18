Чавес и Касерес должны вернуться в общую группу «Динамо» 21 мая

По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Луис Чавес после повреждения голеностопа, полученного в Самаре в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1), должен начать занятия в общей группе 21 мая. Как и защитник Хуан Касерес, повредивший бедро на тренировке.

Оба футболиста будут готовиться к матчу 30-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (24 мая).

Чавес и Касерес, а также Фабиан Бальбуэна и Диего Лаксальт не попали в заявку «Динамо» на сегодняшнюю игру 29-го тура РПЛ с «Акроном» по решению медицинского штаба.