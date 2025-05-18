Фернандеш: «Одной из главных причин перехода в «Локомотив», безусловно, были деньги»

Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш в интервью «СЭ» заявил, что выбрал переход в московскую команду из-за денег.

— В России существует стереотип, что иностранцы приезжают к нам только ради денег. Как относитесь к такому мнению?

— Когда я пришел в «Локомотив», одной из главных причин были деньги, безусловно. Это был самый большой контракт в моей карьере. Но разве возможно приехать куда-то и не выкладываться? Я просто считаю, что даже если приезжаешь в какую-то страну ради денег, то должен отдавать на поле все, что у тебя есть. И если так будет, никто не посмеет показывать на тебя пальцем и что-то говорить.

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», в сезоне-2019/20 португалец выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.