Часть футболистов «Тамбова» бойкотирует матч со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что часть игроков команды по-прежнему намерены бойкотировать матч 17-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».

— Ничего не изменилось, никто с нами не связался. Будем играть со «Спартаком» тем составом, который есть. Все равно будем биться, что делать?, — цитирует РИА Новости Худякова.

Напомним, в сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате. В конце ноября Худяков сообщил, что порядка восьми игроков основного состава «Тамбова» не намерены выходить на поле в матче со «Спартаком».