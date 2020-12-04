Часть футболистов «Тамбова» бойкотирует матч со «Спартаком»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что часть игроков команды по-прежнему намерены бойкотировать матч 17-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком».
— Ничего не изменилось, никто с нами не связался. Будем играть со «Спартаком» тем составом, который есть. Все равно будем биться, что делать?, — цитирует РИА Новости Худякова.
Напомним, в сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате. В конце ноября Худяков сообщил, что порядка восьми игроков основного состава «Тамбова» не намерены выходить на поле в матче со «Спартаком».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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