«Пари НН» — «Сочи»: нулевая ничья после первого тайма

«Пари НН» и «Сочи» не забили голов в первом тайме матча 28-го тура РПЛ — 0:0.

Нижегородский клуб нанес 3 удара в сторону ворот соперника, не попав в створ. Футболисты «Сочи» дважды били по воротам «Пари НН», но в створ не попали.

Встреча проходит в Нижнем Новгороде.