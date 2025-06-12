Чанов: «Акинфееву не нужно летать по «девяткам». Он грамотно занимает позицию»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, долгое время работавший с Игорем Акинфеевым, в интервью «СЭ» ответил тренеру вратарей «Краснодара» Михаилу Кравченко, который считает, что голкипер ЦСКА играет только на старом багаже.
— Процитирую Савченко: «Игорь играет как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил — все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее».
— Здесь можно подискутировать. В чем заключается класс вратаря, да и вообще любого футболиста? В игре на своих сильных качествах. Зачем Игорю что-то придумывать? Поймал, отбил — все просто? Может быть, и просто. Но самое главное — надежно и эффективно! Действительно без привозов. Да, возможно, Акинфеев порой действует неброско, не летает по «девяткам». Но ему это и не нужно! Он великолепно выбирает позицию. Оказывается в нужную секунду в нужном месте. Вот это и есть уровень, стабильность, понимаете? Нужно предугадывать ситуацию, вовремя переместиться, подсказать защитнику. Знаете, как говорил Лев Иваныч Яшин?
— Как?
— Когда твоя команда атакует, ты уже должен мысленно расставить футболистов при обороне. Просчитать на шаг-два вперед. Не надо делать лишних движений. Лишних бросков. На первый план выходит не красота, а эффективность, надежность. Меня удивляет, когда некоторые специалисты или болельщики замечают: «Ничего особенного, мяч просто попал в Акинфеева». Что значит «просто попал»? А грамотный выбор позиции?!
— Игорь не разыгрывает мяч с защитниками, а сразу выбивает далеко вперед. Вам как представителю старой школы такая игра ближе?
— Дело не во мне. Это прежде всего решение главного тренера команды и стиль игры Игоря. Надо же еще и анализировать, какие у тебя защитники. С кем можно обыграться, а с кем лучше не стоит. Розыгрыш же нередко приводит к ошибкам, даже роковым. Матвей Сафонов приехал в сборную из «ПСЖ». Сначала здорово выручил в матче с Нигерией — молодец. А потом — бац! И отдал сопернику... Тут надо все просчитывать, вырабатывать стратегию еще до начала сезона. В ЦСКА сделана ставка на вынос. А у Валерия Георгича Карпина другие требования к голкиперам.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Акрон
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|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0-0
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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