Чанов не считает, что Сафонов превзошел Акинфеева

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов, долгое время работавший с Игорем Акинфеевым, в интервью «СЭ» сравнил голкипера ЦСКА и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Кто-то считает, что Матвей Сафонов уже превзошел Игоря Акинфеева, так как уехал в топовый европейский клуб.

— Я очень рад за Матвея! В нынешних реалиях, когда мы лишены международных турниров, когда нас никуда не пускают, получить предложение от чемпиона Франции — настоящий прорыв! Достижение! И я испытываю гордость за отечественную вратарскую школу. Значит, мы востребованы.

Да, Игорь не попробовал свои силы за рубежом. Но я не знаю, были ли у него реальные предложения. И потом Акинфеев сам мог сказать: «Меня в ЦСКА все устраивает». Каждый сам делает свой выбор.

— Так как вы относитесь к частым сравнениям Акинфеева и Сафонова?

— Кто-то ставит сейчас Сафонова выше Акинфеева? Ну а в чем Матвей превзошел Игоря? Выиграл Лигу чемпионов? Молодец — вопросов нет. Но в финале не играл, остался в запасе. Да и не только в финале. Сейчас он точно не основной голкипер парижан. Да, у него есть медаль победителя ЛЧ. А что еще? Игорь со сборной выиграл бронзу Евро, с ЦСКА — Кубок УЕФА. По количеству матчей, в том числе и сухих, по числу титулов он Матвея превосходит. При всем уважении к Сафонову я не могу сказать, что он опередил Акинфеева. При этом Матвей показал: наша, отечественная вратарская школа востребована в Европе.