Агент Самошникова — о травме игрока: «Хочется, чтобы быстрее вернулся и начал приносить пользу «Локомотиву»

Агент защитника «Локомотива» Ильи Самошникова Артем Бабырь рассказал «СЭ» о состоянии здоровья игрока. 1 мая пресс-служба московского клуба заявила, что футболист выбыл до конца сезона из-за повреждения костей голеностопного сустава.

«Илья лечится, восстанавливается после неприятной травмы. Очень хочется, чтобы он быстрее вернулся на поле и начал приносить пользу «Локомотиву». Пока нет точной даты, когда он вернется к тренировкам в общей группе», — сказал Бабырь «СЭ».

В прошедшем сезоне 27-летний Самошников провел за «Локомотив» 33 матча, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи.