КДК РФС рассмотрит удаления Соболева и Роши в дерби, игроки будут вызваны на заседание

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о том, как действует в случае назначения двух прямых карточек.

«Если есть прямые красные карточки, то по регламенту КДК в любом случае рассмотрит их. Будут ли вызываться игроки? Безусловно, и один, и другой», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее красные карточки получили нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник армейцев Виллиан Роша в матче 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).