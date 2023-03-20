Чанов — о «Зените»: «Когда команда проигрывает две игры подряд, возникает неуверенность в своих силах»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на победу армейцев над «Зенитом» в матче 20-го тура чемпионата России (1:0).

«Получилась хорошая игра, несколько настороженная. Главное, что ЦСКА выиграл и наконец-то не пропустили. Матч шел до забитого мяча. «Зенит» проиграл две игры подряд, поэтому они себя чувствую напряженно», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

Также он отметил, что петербургский клуб все равно станет чемпионом.

«Да, но когда команда проигрывает две игры подряд, возникает неуверенность в своих силах. Посмотрим, как они это преодолеют», — добавил специалист.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» с 48 очками сохраняет лидерство.