Агент: «Гбамбле уже начал тренироваться, надо только форму набрать»

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что вингер «Ахмата» Нене Гбамбле близок к возвращению на поле.

«Нене уже практически здоров, начал тренироваться, надо только форму набрать. Болевые ощущения прошли, все зажило. После перерыва на матчи сборных он сможет выйти на второй тайм», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе этого года, подписав контракт с грозненским клубом на три с половиной года. Во время предсезонных сборов он получил небольшое повреждение и пропустил первые матчи после возобновления чемпионата.