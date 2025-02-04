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Чанов прокомментировал слова голкипера «Спартака» Помазуна про красно-белых

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слова голкипера «Спартака» Ильи Помазуна.

«Спартак», ЦСКА и «Динамо» — великие клубы нашей страны, еще добавился «Зенит». Илья правильно сказал, что «Спартак» — великий клуб. Помазун в последнее время играл в «Урале». Если бы футболист основного состава ЦСКА перешел в «Спартак», хотя в команде его все устраивало, болельщики могли бы остро отнестись к такому событию. Помазун провел очень мало матчей за ЦСКА. Илья не предал армейцев. Если он чувствует в себе уверенность, почему бы не попробовать свои силы в «Спартаке» и составить конкуренцию Максименко», — сказал Чанов «РБ Спорт».

В интервью клубному медиа красно-белых Помазун назвал «Спартак» великим клубом. Вратарь является воспитанником ЦСКА. Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак» и подписал контракт на 2,5 года.

Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Чанов
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Источник: Селихов не подпишет контракт с «Ростовом»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
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Химки – Факел
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