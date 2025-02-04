Чанов прокомментировал слова голкипера «Спартака» Помазуна про красно-белых

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал слова голкипера «Спартака» Ильи Помазуна.

«Спартак», ЦСКА и «Динамо» — великие клубы нашей страны, еще добавился «Зенит». Илья правильно сказал, что «Спартак» — великий клуб. Помазун в последнее время играл в «Урале». Если бы футболист основного состава ЦСКА перешел в «Спартак», хотя в команде его все устраивало, болельщики могли бы остро отнестись к такому событию. Помазун провел очень мало матчей за ЦСКА. Илья не предал армейцев. Если он чувствует в себе уверенность, почему бы не попробовать свои силы в «Спартаке» и составить конкуренцию Максименко», — сказал Чанов «РБ Спорт».

В интервью клубному медиа красно-белых Помазун назвал «Спартак» великим клубом. Вратарь является воспитанником ЦСКА. Помазун перешел из ЦСКА в «Спартак» и подписал контракт на 2,5 года.