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Сегодня, 16:39

Футболист «Ахмата» Швец перенес операцию и выбыл на два месяца

Алина Савинова
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец перенес операцию в Сербии по удалению паховой грыжи, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Дискомфорт не позволял тренироваться игроку в последние дни на сборах. После сдачи анализов и тестирования доктора пришли к выводу о необходимости хирургического вмешательства», — говорится в заявлении команды.

Отмечается, что восстановление 31-летнего футболиста займет не менее двух месяцев.

В нынешнем сезоне Швец принял участие в 22 матчах за «Ахмат» во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: https://t.me/akhmatgrozny/9844
Антон Швец
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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