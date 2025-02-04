Футболист «Ахмата» Швец перенес операцию и выбыл на два месяца
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец перенес операцию в Сербии по удалению паховой грыжи, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
«Дискомфорт не позволял тренироваться игроку в последние дни на сборах. После сдачи анализов и тестирования доктора пришли к выводу о необходимости хирургического вмешательства», — говорится в заявлении команды.
Отмечается, что восстановление 31-летнего футболиста займет не менее двух месяцев.
В нынешнем сезоне Швец принял участие в 22 матчах за «Ахмат» во всех турнирах, отметившись одним голом.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/9844
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