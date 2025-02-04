Источник: Селихов не подпишет контракт с «Ростовом»
Бывший голкипер «Спартака» Александр Селихов не станет игроком «Ростова», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, ростовчане приняли решение не подписывать 30-летнего вратаря. Ранее сообщалось, что в клубе рассматривают его кандидатуру.
«Спартак» 22 января объявил о расторжении контракта с Селиховым. В текущем сезоне голкипер провел восемь матчей в FONBET Кубке России, пропустил семь мячей и трижды отыграл на ноль.
Источник: «РБ Спорт»
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|2
|8
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|28.02
|19:00
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|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
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|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
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|
Ахмат – Рубин
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|1.03
|19:30
|
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|2.03
|14:00
|
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|2.03
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
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|
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Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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Данила Прохин
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