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Сегодня, 15:58

Источник: Селихов не подпишет контракт с «Ростовом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Спартака» Александр Селихов не станет игроком «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, ростовчане приняли решение не подписывать 30-летнего вратаря. Ранее сообщалось, что в клубе рассматривают его кандидатуру.

«Спартак» 22 января объявил о расторжении контракта с Селиховым. В текущем сезоне голкипер провел восемь матчей в FONBET Кубке России, пропустил семь мячей и трижды отыграл на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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