Источник: Селихов не подпишет контракт с «Ростовом»

Бывший голкипер «Спартака» Александр Селихов не станет игроком «Ростова», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, ростовчане приняли решение не подписывать 30-летнего вратаря. Ранее сообщалось, что в клубе рассматривают его кандидатуру.

«Спартак» 22 января объявил о расторжении контракта с Селиховым. В текущем сезоне голкипер провел восемь матчей в FONBET Кубке России, пропустил семь мячей и трижды отыграл на ноль.