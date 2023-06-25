Чанов: «Действия Акинфеева в минувшем сезоне принесли ЦСКА долгожданный трофей»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на то, что болельщики армейцев признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком сезона-2022/2023.
«Однозначно [согласен]. Я говорю так не из-за того, что он мой ученик. Тут дело не только в происходящем на поле. Тренерам на поле нужен дядька. Он допускал минимум ошибок, совершал много спасений. Его действия принесли клубу долгожданный трофей, клуб долгое время не брал Кубок и не становился чемпионом. Да, занимали второе и третье место, но у ЦСКА цель одна — это чемпионство. Он лидер команды. Если лидер не работает, то команда ничего не добивается», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чанова.
В минувшем сезоне 37-летний Акинфеев провел 35 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 игр отстоял на ноль.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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