Чанов: «Мне нравится игра Чалова, он делает больший объем работы»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«Дерби не вписываются в обычные рамки, тут никогда не бывает фаворита и сложно что-то предугадать. От ЦСКА мне хотелось бы увидеть хорошую реализацию, потому что моментов создают много, а забить не получается. В этом компоненте «Спартак» выглядит получше.

Честно говоря, я предпочел бы Соболеву Чалова, потому что мне нравится его игра, он делает больший объем работы, хотя Соболев — чистый нападающий. Мне бы хотелось, чтобы Чалов все что не забил в прошлых матчах, забил «Спартаку», — приводит слова Чанова Metarating.ru.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября и начнется в 20.00 мск.