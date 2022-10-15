Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:12

Чанов: «Мне нравится игра Чалова, он делает больший объем работы»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«Дерби не вписываются в обычные рамки, тут никогда не бывает фаворита и сложно что-то предугадать. От ЦСКА мне хотелось бы увидеть хорошую реализацию, потому что моментов создают много, а забить не получается. В этом компоненте «Спартак» выглядит получше.

Честно говоря, я предпочел бы Соболеву Чалова, потому что мне нравится его игра, он делает больший объем работы, хотя Соболев — чистый нападающий. Мне бы хотелось, чтобы Чалов все что не забил в прошлых матчах, забил «Спартаку», — приводит слова Чанова Metarating.ru.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября и начнется в 20.00 мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-predpochel-by-sobolevu-chalova-v-dueli-promesa-i-karraskalya-vybral-by-promesa-1385878/
Вячеслав Чанов
Федор Чалов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мочи коммуниста!» Хоккеист сбежал из СССР ради мечты, но столкнулся в США с тотальной ненавистью
Победительница самого знаменитого марафона в США угодила в допинговый скандал. У нее отберут титул
Стремоусов заявил о начале активной фазы наступления ВСУ в Херсонской области
Эксперт допустил «сбой во всей системе» ВСУ из-за нарушения работы Starlink
В Приморском крае районного военкома обнаружили мертвым
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Вратарь «Торпедо» Ботнарь уверен, что его команда обыграет «Локомотив»
Балахнин: «Убийством «Ростова» в матче с «Уралом» не пахло»
Марадишвили из-за простуды пропустит матч с «Торпедо»
«Химки» — «Факел»: Гудиев и Квеквескири выйдут с первых минут
«Торпедо» — «Локомотив»: Гильерме впервые в сезоне сыграет в РПЛ
Булыкин заявил, что «Локомотив» сильно подавлен, но является фаворитом в матче с «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов о матче «Торпедо» — «Локомотив»: «Не жду искрометного футбола, в первую очередь будет борьба за результат»

Кавазашвили: «Нам надо отказаться от услуг иностранцев. Как от футболистов, так и от тренеров»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости