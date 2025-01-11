Чанов о Максименко: «Впервые за долгое время в «Спартаке» появился вратарь «номер один»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что вратарь Александр Максименко оправдывает статус «первого номера» в «Спартаке».

«Это первый за долгое время сезон, когда у «Спартака» появился твердый «номер один», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Чанова. — Раньше можно было пальцем тыкать — то ли Селихов будет играть, то ли Максименко, то ли еще кто-то. Не было в команде вратаря такого уровня, чтобы смело назвать его ведущим. Но сейчас Максименко доказал свою состоятельность, недаром его пригласили в сборную. Что касается Селихова, то любой вратарь хочет играть. Ворота, к сожалению, одни, поэтому, в первую очередь, хочу пожелать ему играть. А уж как этого добиться — через уход в другую команду или конкуренцию с Максименко — он должен определить сам».

В этом сезоне 26-летний Максименко провел 18 матчей за «Спартак», в которых пропустил 14 голов.