Агент Шамара Николсона опроверг новость о переговорах с мексиканскими клубами

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал «СЭ» информацию, что форвард может покинуть команду зимой.

Ранее издание «Чемпионат» сообщило, что клубы из Мексики хотят выкупить Николсона у «Спартака», но не могут договориться с игроком по зарплате.

«Ничего не знаю об интересе клубов из Мексики. Мы не ведем ни с кем переговоры», — сказал Портега «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 27-летний нападающий отметился 3 забитыми голами в 9 матчах.