Чалов: «Хочу закрыть гештальт и наконец забить «Спартаку» в дерби»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил о желании помочь своей команде обыграть «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ.

«Мастерство нашей команды позволяет создавать гораздо больше моментов, чем раньше. Соответсвенно, и лично у меня прибавилось возможностей забить. К тому же я снова выступаю на своей привычный позиции, тренерский штаб использует мои сильные стороны. Должен признать, что я больше раскрепостился, стал увереннее в себе и своих силах.

Хочу ли побить свой рекорд результативности за сезон? Даже не задумываюсь об этом. Очень хотел бы забить «Спартаку», чтобы наконец-то закрыть этот гештальт. Не могу сказать, что личная статистика мне не важна, но все же результата команды главнее», — приводит официальный сайт армейцев слова Чалова.

В сезоне-2022/23 Чалов забил 8 голов в 13 матчах за ЦСКА во всех турнирах. 24-летний форвард ни разу в карьере не забивал в ворота «Спартака» в официальных матчах.

Матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября и начнется в 20.00 по московскому времени.