Агент Кассьерры рассказал о травме, из-за которой футболист пропускает матч против «Нижнего Новгорода»

Никос Петропулос, представляющий интересы нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в разговоре с «СЭ» объяснил, почему игрок не попал в заявку на матч 13-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«В понедельник у Матео обнаружили надрыв подколенного сухожилия первой степени. Он скоро вернется к тренировкам. Кассьерра сможет вернуться на поле через неделю», — сказал Петропулос «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате России и не забил ни одного гола, отметившись только тремя результативными передачами.