Гусев: «Дерби всегда непредсказуемо, особенно ЦСКА — «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал о своих ожиданиях от московского дерби ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре РПЛ.

«Дерби буду смотреть со стадиона. Я ожидаю и очень надеюсь на победу ЦСКА. Каким будет результат? Дерби всегда непредсказуемо, особенно ЦСКА — «Спартак». Игра может быть засушенной, а могут быть и «качели», то есть либо разница в один мяч, либо много голов ожидается. Понятно, что будет нерв. ЦСКА готов бороться за чемпионство. Думаю, на сегодняшний день это единственная команда конкурент «Зениту», — приводит слова Гусева Sport24.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится 16 октября. Начало — в 20:00 по московскому времени.