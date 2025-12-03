Грушевский — о Баринове в ЦСКА: «Это работа на укрепление команды, а не на унижение «Локомотива»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

— Как вы отреагировали на новость о возможном переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА?

— Если этот слух подтвердится, то буду очень рад, конечно. Это серьезный футболист. Не только ЦСКА, но и любому другому клубу такой игрок точно бы не помешал. Я понимаю резонанс вокруг этой темы: это капитан «Локомотива», многолетний лидер Локомотива, и, если он действительно принял для себя решение перейти в ЦСКА, для армейцев это, конечно, серьезный плюс.

— Трансфер Баринова в ЦСКА — необходимость в усилении состава или желание ослабить конкурента?

— ЦСКА не занимается уколами. ЦСКА живет по средствам. Этим летом клуб отлично сработал с трансферами на выход, было несколько достаточно неплохих продаж. ЦСКА продает и старается адекватно покупать. Безусловно, это работа на укрепление команды, а не на унижение «Локомотива». ЦСКА нуждается в серьезном усилении своей основной обоймы.

— Пьянич или Баринов?

— Баринов! Баринову 29 лет, и он в отменной физической форме. Помимо этого, он прекрасный опорный полузащитник, он лидер, у него отличный удар и он отлично исполняет стандарты. А Пьянич был профессором консерватории, который давал мастер-класс пешочком, — сказал Грушевский «СЭ».

Ранее в среду «СЭ» сообщил, что Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 на счету Баринова 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.

(Руслан Ботвенко)