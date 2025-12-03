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3 декабря 2025, 21:36

Грушевский — о Баринове в ЦСКА: «Это работа на укрепление команды, а не на унижение «Локомотива»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

— Как вы отреагировали на новость о возможном переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА?

— Если этот слух подтвердится, то буду очень рад, конечно. Это серьезный футболист. Не только ЦСКА, но и любому другому клубу такой игрок точно бы не помешал. Я понимаю резонанс вокруг этой темы: это капитан «Локомотива», многолетний лидер Локомотива, и, если он действительно принял для себя решение перейти в ЦСКА, для армейцев это, конечно, серьезный плюс.

— Трансфер Баринова в ЦСКА — необходимость в усилении состава или желание ослабить конкурента?

— ЦСКА не занимается уколами. ЦСКА живет по средствам. Этим летом клуб отлично сработал с трансферами на выход, было несколько достаточно неплохих продаж. ЦСКА продает и старается адекватно покупать. Безусловно, это работа на укрепление команды, а не на унижение «Локомотива». ЦСКА нуждается в серьезном усилении своей основной обоймы.

— Пьянич или Баринов?

— Баринов! Баринову 29 лет, и он в отменной физической форме. Помимо этого, он прекрасный опорный полузащитник, он лидер, у него отличный удар и он отлично исполняет стандарты. А Пьянич был профессором консерватории, который давал мастер-класс пешочком, — сказал Грушевский «СЭ».

Ранее в среду «СЭ» сообщил, что Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года.

В сезоне-2025/26 на счету Баринова 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.

(Руслан Ботвенко)

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Дмитрий Баринов
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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