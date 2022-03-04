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Паршивлюк: «Карпин и Якин не понимали, как игроки «Спартака» не могут отдать 20 передач на 5 метров»

Паршивлюк рассказал о претензиях Карпина и Якина на старте карьеры к игрокам «Спартака»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, который ранее играл за «Спартак», в интервью «СЭ» выразил мнение, что Мурат Якин и Валерий Карпин столкнулись с одинаковой проблемой в начале тренерской карьеры.

— Ты сказал, что Якин не до конца перестроился из футболиста в тренера. В чем это проявлялось?

— На мой взгляд, он столкнулся с той же проблемой, что и Карпин, когда начинал тренировать. Оба были большими игроками и не понимали, почему современные футболисты не могут делать то, что умели они. Условно, отдать 20 точных передач подряд на 5 метров — для них само собой разумеющаяся вещь. Но даже в «Спартаке» не все это могли. И они оба удивлялись: ну как так?

— Судя по интервью Широкова, Якина тоже никто особо не воспринимал всерьез.

— Если мы сравниваем с Эмери, то по Унаи было четко понятно, что он хотел сделать: как выстраивал процесс, под какую схему и так далее. С Якином этого не ощущалось: вроде какие-то идеи у него были, но как он собирался это реализовывать... Возможно, на тот момент ему действительно не хватило опыта, не знаю. Но было понятно, что это не тренер на долгую перспективу.

Паршивлюк играл за красно-белых с 2007-го по 2016 год. В общей сложности он провел за «Спартак» более 140 матчей.

Сергей Паршивлюк. «В перерыве Шварц завел меня в душевую...» Интервью Паршивлюка — о стычке в раздевалке «Динамо», Карпине и «Спартаке»

Валерий Карпин
Мурат Якин
Сергей Паршивлюк
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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3
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4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
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 - : -
31.05 00:00
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