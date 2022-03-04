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«У всех осталась своя правда и репутация, сравните мою и их». Паршивлюк — о конфликте с экс-лидерами «Спартака»

Паршивлюк рассказал, что у него нет проблем с фанатами «Динамо»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Сергей Паршивлюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник и капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк, который ранее играл за «Спартак», в интервью «СЭ» вспомнил о конфликте с экс-лидерами красно-белых и заявил об отсутствии проблем с фанатами бело-голубых.

— Год назад ты дал резонансное интервью, в котором признался, что с некоторыми опытными игроками «Спартака», поучаствовавших в твоем уходе, перестал здороваться. Но потом они же поясняли в прессе, что ты все не так понял. Ситуация не изменилась?

— Нет, я остался при своем мнении. В футбольном мире все знают правду.

— Давай уточним финально: ты говорил о том, что из «Спартака» тебя «слили» ветераны. Но тот же Глушаков после твоего интервью уверял, что это Каррера просил их решить, кого оставить в команде. А они упирались. Звучало правдоподобно — ты допускаешь, что так и было, а тебе просто неверно все пересказали, и из-за этого весь конфликт?

— Ты же понимаешь, что любой может перевернуть историю по-своему, чтобы ты ему поверил. Так что пусть у каждого останется своя правда. И, главное, своя репутация. Можно сравнить, какая она у меня и у тех людей, о которых мы сейчас говорили. Вот и все.

— Болельщики «Динамо» тебя окончательно приняли? Просьба поцеловать эмблему на презентации так и осталась единственной провокацией?

— Как я сказал на презентации: меня не нужно любить, но я не враг и не чужой среди своих, поэтому буду завоевывать вашу поддержку игрой. С тех пор не было вообще никаких проблем! А в последнее время как будто стало больше уважения. Когда выхожу на замену или, наоборот, меня меняют, я слышу аплодисменты с трибун. Мне это нравится, это взаимно.

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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

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Зенит

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Динамо

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Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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