Защитник и капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк, который ранее играл за «Спартак», в интервью «СЭ» вспомнил о конфликте с экс-лидерами красно-белых и заявил об отсутствии проблем с фанатами бело-голубых.

— Год назад ты дал резонансное интервью, в котором признался, что с некоторыми опытными игроками «Спартака», поучаствовавших в твоем уходе, перестал здороваться. Но потом они же поясняли в прессе, что ты все не так понял. Ситуация не изменилась?

— Нет, я остался при своем мнении. В футбольном мире все знают правду.

— Давай уточним финально: ты говорил о том, что из «Спартака» тебя «слили» ветераны. Но тот же Глушаков после твоего интервью уверял, что это Каррера просил их решить, кого оставить в команде. А они упирались. Звучало правдоподобно — ты допускаешь, что так и было, а тебе просто неверно все пересказали, и из-за этого весь конфликт?

— Ты же понимаешь, что любой может перевернуть историю по-своему, чтобы ты ему поверил. Так что пусть у каждого останется своя правда. И, главное, своя репутация. Можно сравнить, какая она у меня и у тех людей, о которых мы сейчас говорили. Вот и все.

— Болельщики «Динамо» тебя окончательно приняли? Просьба поцеловать эмблему на презентации так и осталась единственной провокацией?

— Как я сказал на презентации: меня не нужно любить, но я не враг и не чужой среди своих, поэтому буду завоевывать вашу поддержку игрой. С тех пор не было вообще никаких проблем! А в последнее время как будто стало больше уважения. Когда выхожу на замену или, наоборот, меня меняют, я слышу аплодисменты с трибун. Мне это нравится, это взаимно.