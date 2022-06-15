«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

«Зенит» объявил о продлении контракта с вратарем Михаилом Кержаковым.

Соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2022/23.

Кержаков — воспитанник питерского клуба. В основном составе «Зенита» 35-летний вратарь провел 88 матчей. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок страны.

На протяжении карьеры Кержаков также выступал за «Спортакадемклуб», «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».

Отметим, что за пять минут до объявления о продлении контракта с вратарем клуб выложил видео с отсчетом времени.