Салихова ответила Мирзояну: «Вчера пил шампанское из кубка, а сегодня дает непрошеные советы»

Салихова ответила Мирзояну, который выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Каттани

Супруга президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила экс-футболисту красно-белых Александру Мирзояну, который выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

В настоящее время Мирзоян является председателем Союза ветеранов футбола России и членом КДК РФС.

Каттани стал спортивным директором «Спартака» в декабре 2021 года, тогда же главным тренером «красно-белых» стал Паоло Ваноли, который по окончании сезона покинул клуб.

Новым тренером московской команды был назначен 33-летний Гильермо Абаскаль. До «Спартака» испанец работал в «Базеле».

По итогам сезона-2021/22 красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграли БЕТСИТИ Кубок России.