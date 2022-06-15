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Салихова ответила Мирзояну: «Вчера пил шампанское из кубка, а сегодня дает непрошеные советы»

Салихова ответила Мирзояну, который выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Каттани
Анна Горшкова
Корреспондент
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Супруга президента «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила экс-футболисту красно-белых Александру Мирзояну, который выступил за досрочную отставку спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Сложно комментировать слова человека, который вчера пил шампанское из кубка в победной раздевалке, а сегодня дает непрошеные советы. Члену техкома РФС лучше бы заняться своими прямыми обязанностями», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».

В настоящее время Мирзоян является председателем Союза ветеранов футбола России и членом КДК РФС.

Каттани стал спортивным директором «Спартака» в декабре 2021 года, тогда же главным тренером «красно-белых» стал Паоло Ваноли, который по окончании сезона покинул клуб.

Новым тренером московской команды был назначен 33-летний Гильермо Абаскаль. До «Спартака» испанец работал в «Базеле».

По итогам сезона-2021/22 красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграли БЕТСИТИ Кубок России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4726441-salihova-o-mirzoyane-vchera-pil-shampanskoe-iz-kubka-a-segodnya-dayot-neproshenye-sovety.html?utm_source=copypaste
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ФК Спартак (Москва)
Александр Мирзоян
Зарема Салихова
Лука Каттани
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