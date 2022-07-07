Калешин: «Ахметов идеально впишется в философию «Краснодара»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал переход бывшего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в краснодарский клуб.

В четверг, 7 июля, «быки» объявили о подписании двухлетнего контракта с 24-летним россиянином.

«Ахметов идеально впишется в философию «Краснодара», — приводит слова Калешина Metaratings.ru. — Ильзат — техничный игрок. Он любит комбинационный футбол, который всегда демонстрировал «Краснодар». Еще нужно понимать, почему Ахметов так слабо играл в ЦСКА в последнее время. Возможно, у него были повреждения. Но потенциал у него хороший».

Напомним, что Ахметов покинул армейский клуб в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал три результативные передачи в 22 матчах за красно-синих во всех турнирах.