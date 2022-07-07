Калешин: «Ахметов идеально впишется в философию «Краснодара»
Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал переход бывшего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в краснодарский клуб.
В четверг, 7 июля, «быки» объявили о подписании двухлетнего контракта с 24-летним россиянином.
«Ахметов идеально впишется в философию «Краснодара», — приводит слова Калешина Metaratings.ru. — Ильзат — техничный игрок. Он любит комбинационный футбол, который всегда демонстрировал «Краснодар». Еще нужно понимать, почему Ахметов так слабо играл в ЦСКА в последнее время. Возможно, у него были повреждения. Но потенциал у него хороший».
Напомним, что Ахметов покинул армейский клуб в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне полузащитник забил два мяча и отдал три результативные передачи в 22 матчах за красно-синих во всех турнирах.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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