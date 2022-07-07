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Терюшков — об Алаеве: «Мы можем только его поддержать!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева.

«Я лично Александра Александровича знаю больше десяти лет. Могу сказать, что этот человек прошел путь от простого исполнителя, специалиста в РФС до одного из руководителей. Та практика, которую он получил, дорогого стоит. Он всегда думал о развитии детско-юношеского спорта, что очень важно. Важно, что люди, которые об этом думают, становятся на высокие позиции. Мы можем только его поддержать!» — сказал Терюшков «СЭ».

27 июня Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, теперь исполняет обязанности главы лиги.

7 июля Алаев объявил об уходе с поста президента Первой лиги.

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ФК Химки
Александр Алаев
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