Терюшков — об Алаеве: «Мы можем только его поддержать!»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева.
«Я лично Александра Александровича знаю больше десяти лет. Могу сказать, что этот человек прошел путь от простого исполнителя, специалиста в РФС до одного из руководителей. Та практика, которую он получил, дорогого стоит. Он всегда думал о развитии детско-юношеского спорта, что очень важно. Важно, что люди, которые об этом думают, становятся на высокие позиции. Мы можем только его поддержать!» — сказал Терюшков «СЭ».
27 июня Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, теперь исполняет обязанности главы лиги.
7 июля Алаев объявил об уходе с поста президента Первой лиги.
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6
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9
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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