Терюшков — об Алаеве: «Мы можем только его поддержать!»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал исполняющего обязанности президента РПЛ Александра Алаева.

«Я лично Александра Александровича знаю больше десяти лет. Могу сказать, что этот человек прошел путь от простого исполнителя, специалиста в РФС до одного из руководителей. Та практика, которую он получил, дорогого стоит. Он всегда думал о развитии детско-юношеского спорта, что очень важно. Важно, что люди, которые об этом думают, становятся на высокие позиции. Мы можем только его поддержать!» — сказал Терюшков «СЭ».

27 июня Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил 42-летний Алаев, теперь исполняет обязанности главы лиги.

7 июля Алаев объявил об уходе с поста президента Первой лиги.