«Сочи» объявил о переходе защитника Родригао в «Зенит»

«Сочи» объявил о переходе защитника Родригао в «Зенит».

Клуб достиг договоренности с командой из Санкт-Петербурга о трансфере 26-летнего бразильца.

«Зенит» подписал контракт с футболистом по схеме «3+1».

Родригао играл за «Сочи» с июля 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду во всех турнирах.