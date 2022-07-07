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Сегодня, 16:46

«Сочи» объявил о переходе защитника Родригао в «Зенит»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Родригао.
Фото ФК «Сочи»
Родригао.
Фото ФК «Сочи»
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«Сочи» объявил о переходе защитника Родригао в «Зенит».

Клуб достиг договоренности с командой из Санкт-Петербурга о трансфере 26-летнего бразильца.

«Зенит» подписал контракт с футболистом по схеме «3+1».

Родригао играл за «Сочи» с июля 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за команду во всех турнирах.

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