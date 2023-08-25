Уилшир — чемпионской гонке в РПЛ: «Как бы кто ни играл, «Зенит» в любом состоянии будет рядом»
Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.
«Пока слишком рано говорить о чемпионстве «Зенита», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт». — Впереди длинный сезон для всех команд. Нужно отметить, что «Спартак» отлично начал, но самое важное — последовательность. Все знают, что как бы ты ни играл, «Зенит» в любом состоянии всегда будет рядом, так что о чьем-либо чемпионстве сейчас бессмысленно говорить».
Уилшир считает, что после победы над «Спартаком» (3:1) в 5-м туре РПЛ «Зениту» будет легче.
Источник: РБ Спорт
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|4
|1
|0
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|13
|
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|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
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|3
|0
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|9
|
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|2
|2
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|8
|
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|5
|2
|1
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|7
|
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|5
|2
|0
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|6
|
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|2
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|3
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|9-9
|6
|
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|5
|1
|2
|2
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|5
|
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|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
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|0
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|5-10
|3
|
16
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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