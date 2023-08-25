Уилшир — чемпионской гонке в РПЛ: «Как бы кто ни играл, «Зенит» в любом состоянии будет рядом»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«Пока слишком рано говорить о чемпионстве «Зенита», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт». — Впереди длинный сезон для всех команд. Нужно отметить, что «Спартак» отлично начал, но самое важное — последовательность. Все знают, что как бы ты ни играл, «Зенит» в любом состоянии всегда будет рядом, так что о чьем-либо чемпионстве сейчас бессмысленно говорить».

Уилшир считает, что после победы над «Спартаком» (3:1) в 5-м туре РПЛ «Зениту» будет легче.