Источник: Саба Сазонов отклонил предложение АЕКа с зарплатой 1 миллион евро в год
Защитник «Динамо» Саба Сазонов отклонил предложение АЕКа, сообщает Legalbet.
По данным источника, греческий клуб предлагал игроку 4-летний контракт с зарплатой 1 миллион евро в год.
Соглашение 21-летнего грузина с «Динамо» действует до лета 2024 года. В этом сезоне на его счету 4 матча во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сазонова в 3 миллиона евро.
Источник: legalbet.ru
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|+/-
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|
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|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
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|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
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|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
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|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
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|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
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|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
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|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
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|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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