«Спартак» заявил Бабича для участия в РПЛ
Защитник «Спартака» Срджан Бабич включен в заявку команды для участия в матчах чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Профайл 27-летнего серба под шестым номером появился на сайте лиги 25 августа.
21 августа «Спартак» объявил о переходе Бабича. Футболист играл за «Альмерию» с августа 2021 года. Он провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.
Источник: https://premierliga.ru/about-rpl/pool/
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|10
|
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|1
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|
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|9
|
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|2
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|
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|1
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|
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|0
|4
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
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|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
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Матео Кассьерра
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Федор Чалов
ЦСКА
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|
|
Мартин Крамарич
Сочи
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|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
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Ахмат
|2
|1
|0
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