«Спартак» заявил Бабича для участия в РПЛ

Защитник «Спартака» Срджан Бабич включен в заявку команды для участия в матчах чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Профайл 27-летнего серба под шестым номером появился на сайте лиги 25 августа.

21 августа «Спартак» объявил о переходе Бабича. Футболист играл за «Альмерию» с августа 2021 года. Он провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.