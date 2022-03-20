6:1! Хет-трик Языджи принес ЦСКА разгромную победу над «Рубином»

ЦСКА на своем поле одержал разгромную победу над «Рубином» в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Московский клуб выиграл с теннисным счетом — 6:1.

Хет-трик в составе красно-синих оформил полузащитник Юсуф Языджи. Турок забил во всех четырех матчах РПЛ после перехода из «Лилля». В общей сложности на его счету уже 6 голов за красно-синих.

Отметим, что в матче с «Рубином» за ЦСКА забивали только новички команды. Голами также отметились Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карарскаль.

Автором единственного мяча в составе казанцев стал экс-полузащитник ЦСКА Константин Кучаев.

ЦСКА с 42 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ, лишь по дополнительным показателям уступая занимающему вторую строчку и имеющему игру в запасе «Динамо». «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте.