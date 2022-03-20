Березуцкий: «Василий много всего добавил»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1) подвел итоги встречи и отметил, что у них с братом Василием идентичные взгляды.

«Очень понравилось, что мы начали активно с первых минут, — отметил Березуцкий. — Забили два быстрых гола. В РПЛ это частенько меняет картиу игры, но я доволен, что ребята не сбавили оборотов. Пропустили совсем необязательный гол, но потом укрепили преимущество.

Василий не добавил что-то, а вернул связку! Но вообще много всего он добавил. Наши взгляды на футбол практически идентичны. Мы практически одинаковы во вкусах".