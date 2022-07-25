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Дасаев о легионерах в РПЛ: «Можем покупать хороших игроков, а не посредственностей, как сейчас»

Дасаев высказался о легионерах в РПЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на слова депутат Госдумы РФ Романа Терюшкова о том, что нужно отказываться от иностранных игроков в чемпионате России.

«Сейчас такая ситуация, в которой надо доверять нашим футболистам. Пускай играет российская молодежь. Будет тяжелое время: год-два мы будем сталкиваться с проблемами, но через это время появится поколение новых, а главное, наших футболистов. Пускай клубы дают им шансы проявить себя.
Стоит ли нам полностью отказаться от легионеров? Трудно сказать, ведь сейчас сложная и неоднозначная ситуация. Думаю, что должен быть определенный лимит на легионеров: два-три иностранца. Мы же можем покупать хороших легионеров, а не таких посредственностей, которые у нас играют сейчас», — цитирует Дасаева Sport24.

В марте ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-25-puskay-igrayet-rossiyskaya-molodezh-dasayev-o-predlozhenii-teryushkova-zapretit-legionerov-v-rossii
Ринат Дасаев
Футбол
РПЛ
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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