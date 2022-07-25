Дасаев о легионерах в РПЛ: «Можем покупать хороших игроков, а не посредственностей, как сейчас»
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на слова депутат Госдумы РФ Романа Терюшкова о том, что нужно отказываться от иностранных игроков в чемпионате России.
«Сейчас такая ситуация, в которой надо доверять нашим футболистам. Пускай играет российская молодежь. Будет тяжелое время: год-два мы будем сталкиваться с проблемами, но через это время появится поколение новых, а главное, наших футболистов. Пускай клубы дают им шансы проявить себя.
Стоит ли нам полностью отказаться от легионеров? Трудно сказать, ведь сейчас сложная и неоднозначная ситуация. Думаю, что должен быть определенный лимит на легионеров: два-три иностранца. Мы же можем покупать хороших легионеров, а не таких посредственностей, которые у нас играют сейчас», — цитирует Дасаева Sport24.
В марте ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1